Відновлення пенсійних виплат на деокупованих територіях Луганщини та гуманітарна місія

14 липня 2023, 13:47

Поліцейські продовжують активно надавати допомогу мешканцям багатостраждальних населених пунктів Луганщини, які були звільнені від окупації. Вони виконують свою службу в небезпечних умовах, ризикуючи власним життям та здоров'ям.

На цей раз поліцейські супроводжували старосту, яка збирала заяви від мешканців селищ Невське, Макіївка та Греківка щодо відновлення пенсійних виплат. Крім того, вони доставили переданий від Красноріченської територіальної громади свіжий хліб, а від Червоного Хреста України - продуктові та гігієнічні набори, які були розподілені серед мешканців.

Поліцейським також вдалося на певний час розгорнути супутниковий зв'язок Starlink, що дозволило мешканцям зателефонувати своїм рідним та близьким.

Робота поліцейських в деокупованих населених пунктах продовжується.