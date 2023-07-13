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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Регіональні
14 липня 2023, 13:47

Відновлення пенсійних виплат на деокупованих територіях Луганщини та гуманітарна місія

Поліцейські продовжують активно надавати допомогу мешканцям багатостраждальних населених пунктів Луганщини, які були звільнені від окупації. Вони виконують свою службу в небезпечних умовах, ризикуючи власним життям та здоров'ям.

На цей раз поліцейські супроводжували старосту, яка збирала заяви від мешканців селищ Невське, Макіївка та Греківка щодо відновлення пенсійних виплат. Крім того, вони доставили переданий від Красноріченської територіальної громади свіжий хліб, а від Червоного Хреста України - продуктові та гігієнічні набори, які були розподілені серед мешканців.

Поліцейським також вдалося на певний час розгорнути супутниковий зв'язок Starlink, що дозволило мешканцям зателефонувати своїм рідним та близьким.

Робота поліцейських в деокупованих населених пунктах продовжується.

Джерело: "Поліція Луганщини"
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