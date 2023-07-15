Чуть не вбили: на росії заявили, що попередили вбивство собчак та симоньян

15 липня 2023, 17:35

На росії повідомлено, що федеральна служба безпеки (фсб) вкрай якісно виконала свої завдання та запобігла спробі вбивства двох відомих журналісток - маргарити симоньян, головного редактора телеканалу «рашатудєй» та міжнародного інформаційного агентства "росія сьогодні", та ксенії собчак, яка також працює у медіа. Цю інформацію надала російська преса з посиланням на видання "тасс".

За повідомленням фсб, спільно зі слідчим комітетом та мвс росії, вдалося запобігти підготовці злочинів, які, заявляють, були замовлені "українськими спецслужбами". Затримані члени "угруповання" виконували "розвідувальні дії" щодо адрес проживання та місць роботи журналісток у москві та рязанській області.

Згідно зі звітом фсб, під час слідчих дій затримані підтвердили свою причетність до планування вбивств "за завданням СБУ". За кожне вбивство, вони, за заявами російських правоохоронних органів, отримали обіцяну винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів.