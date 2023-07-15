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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
15 липня 2023, 17:35

Чуть не вбили: на росії заявили, що попередили вбивство собчак та симоньян

На росії повідомлено, що федеральна служба безпеки (фсб) вкрай якісно виконала свої завдання та запобігла спробі вбивства двох відомих журналісток - маргарити симоньян, головного редактора телеканалу «рашатудєй» та міжнародного інформаційного агентства "росія сьогодні", та ксенії собчак, яка також працює у медіа. Цю інформацію надала російська преса з посиланням на видання "тасс".

За повідомленням фсб, спільно зі слідчим комітетом та мвс росії, вдалося запобігти підготовці злочинів, які, заявляють, були замовлені "українськими спецслужбами". Затримані члени "угруповання" виконували "розвідувальні дії" щодо адрес проживання та місць роботи журналісток у москві та рязанській області.

Згідно зі звітом фсб, під час слідчих дій затримані підтвердили свою причетність до планування вбивств "за завданням СБУ". За кожне вбивство, вони, за заявами російських правоохоронних органів, отримали обіцяну винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів.

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