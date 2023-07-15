В Польщі хочуть заборонити експорт заморожених фруктів з України

15 липня 2023, 13:38

Польща звернеться до комісара Євросоюзу з торгівлі Валдіса Домбровскіса з вимогою заборонити імпорт замороженої малини та полуниці з України. Про це повідомляється на офіційному порталі польського уряду з посиланням на міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса.

"Ми спостерігаємо значний приріст імпорту української полуниці та замороженої малини до Польщі у 2022 році та на початку 2023 року. Це створює серйозні проблеми для польських виробників і порушує ринок", - заявив Телус під час відеоконференції міністрів сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини про превентивні заходи щодо імпорту м'яких фруктів з України.

Раніше Асоціація садівників Польщі висловила пропозицію щодо введення обмежень на імпорт ягід з України. Вони закликали Телуса скоротити імпорт полуниці з України, а згодом навіть повністю заборонити його.

Варто зазначити, що в Україні ціни на малину коливаються від 35 до 60 гривень за кілограм.