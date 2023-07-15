Жахливі вбивства в Харкові скоїв 20-ти річний хлопець

16 липня 2023, 21:47

У Харкові затримано 20-річного чоловіка підозрюваного у вбивстві чотирьох людей, повідомляє поліція. За отриманою інформацією, хлопець вчинив напад на трьох своїх родичів та скоїв ДТП, викравши таксі.

За даними поліції Харківщини, спочатку надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Daewoo Lanos на вулиці Гвардійців Широнінцев. Під час керування автомобілем, злочинець спричинив смертельне ДТП.

"Під час оперативних заходів, поліцейські з'ясували, що чоловік вбив трьох своїх родичів в їх квартирі: сестру, мати та її співмешканця. Причини та подробиці цього злочину встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Згідно з коментарем керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка, одна з жертв є 10-річною дитиною, яка була сестрою затриманого. Попередньо, є підозра, що чоловік вживав наркотичні речовини.

"Після вбивства, злочинець викликав таксі та, під загрозою ножа, викрав автомобіль, який потім зіткнувся у районі Салтівського району, забравши життя 52-річного пішохода", - розповів Тимошко.

На своїй сторінці у Facebook керівник поліції Харківщини зазначив, що затриманий заявив слідчим, що вбивство його змусив скоїти Люцифер.

"Знову трагедія в нашому місті! Я не знаю, як це назвати. Він каже, що Люцифер вселився в нього! Російський дух, Люцифер, скільки ще можна це терпіти", - написав Володимир Тимошко.

Патрульна поліція України повідомила, що підозрюваного було затримано патрульними, які негайно викликали слідчо-оперативну групу.

"Під час перевірки виклику на вулиці Академіка Павлова патрульні помітили потенційного злочинця. На одязі та відкритих ділянках тіла були помітні сліди, схожі на кров. В руках він тримав ніж, на якому також були кроваві сліди", - повідомили патрульні.

Харківська обласна прокуратура також зробили заяву, що підозрюваний вбив свою 10-річну сестру, матір та вітчима у квартирі на вулиці Метробудівників. Після цього, викравши таксі під загрозою ножа, злочинець скоїв ДТП, яке стало фатальним для 52-річного пішохода на перехресті проспекту Героїв Праці та вулиці Гвардійців Широнінцев.