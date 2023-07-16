Проти росії оголошено нові санкції - уряд Великої Британії

17 липня 2023, 14:35

В результаті спроб російської влади знищити українську національну ідентичність, уряд Великої Британії ввів санкції проти 14 росіян, включаючи 11 осіб, причетних до примусової депортації українських дітей. Про це повідомили у прес-релізі уряду.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що ці санкції спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна та прагне знищити Україну та її національну ідентичність. Він також зазначив, що російська програма депортації мала на меті саме знищення української культурної та національної ідентичності.

У новий санкційний список увійшли 14 росіян, зокрема, уповноважена з прав дитини в московській області ксенія мішонова та міністр освіти росії сергій кравцов. Вони прямо причетні до російської програми депортації, внаслідок якої більше 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані на росію або до тимчасово контрольованої нею території.

Діти були відправлені в табори для перевиховання в окупованому Криму та на материковій частині росії, де проводилась російсько-орієнтована академічна, культурна, патріотична та військова індоктринація.

Загалом під британські санкції потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб, включаючи 29 банків з активами на суму понад 1 трильйон фунтів стерлінгів, більш як 130 олігархів зі статками понад 145 мільярдів фунтів стерлінгів, а також були обмеження в торгівлі між Британією та росією на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.