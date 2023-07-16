До суду передано ще одну справу проти Януковича

17 липня 2023, 14:18

Обвинувальний акт щодо колишнього президента Віктора Януковича та колишнього заступника Міністра юстиції був скерований до суду за захоплення державної влади у 2010 році. Про це стало відомо з повідомлення Офісу генерального прокурора в понеділок, 17 липня.

Згідно зі слідством, у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра незаконно відновили дію Конституції від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного розширення повноважень колишнього президента.

У заяві Офісу генерального прокурора зазначається, що обвинувачені тривалий час ухилялися від органів слідства та суду, тому досудове розслідування проводилося Державним бюро розслідувань за спеціальною (заочною) процедурою.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження відбувалося за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. За ці злочини передбачена покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялось, що Віктора Януковича також будуть судити за іншу справу, в якій йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та підбурювання до дезертирства.

Також в січні суд заочно арештував Віктора Януковича за розстріл Майдану, під час якого загинули 76 громадян, а понад 800 отримали тілесні ушкодження.