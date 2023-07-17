Трьом мешканцям Луганщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

18 липня 2023, 16:11

Старобільська, Сєвєродонецька та Щастинська окружні прокуратури Луганської області повідомили про підозру трьом мешканцям регіону у колабораційній діяльності згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, ці особи після російського вторгнення змінили свою позицію і перейшли на бік ворога, добровільно співпрацюючи з представниками псевдореспубліки.

Одна з підозрюваних, жителька села Бондарівка на Старобільщині, колишній головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Біловодської селищної ради, була призначена "начальником" аналогічного управління в окупаційній "адміністрації Біловодського району лнр".

Двоє інших осіб згодилися зайняти керівні посади в псевдоорганах влади міста Кремінна та села Гречишкіне. Одна з них очолила "управління праці та соціального захисту адміністрації Кремінського району лнр", а інша - "відділ з питань планування адміністрації Новоайдарського району лнр".

Зазначені "начальники" організують роботу окупаційних структур відповідно до "законодавства лнр" та активно займаються антиукраїнською діяльністю.

Всім підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можлива конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.