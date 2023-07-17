Повідомлено підозру «навіднику танка», який воював на боці російських окупантів

18 липня 2023, 12:53

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру бойовику так званої «лнр» у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, з вересня 2016 року по липень 2021 року мешканець м. Алчевськ брав участь у збройному опорі ЗСУ в Луганській області.

Підозрюваний «служив» у лавах незаконного збройного формування «4 окремої мотострілкової бригади народної міліції лнр». Він обіймав посади «стрільця-водія окремої роти розвідки», «водія взводу забезпечення» та «навідника танку Т-72».

Фігурант був забезпечений військовою екіпіровкою та стрілецькою вогнепальною зброєю для виконання бойових завдань.

За «службу» отримував щомісячну грошову винагороду у російських рублях.

Бойовик у складі незаконного формування перебував у населених пунктах Алчевськ та Брянка Луганської області.

Після повномасштабного російського вторгнення підозрюваний відновився на службу до свого підрозділу.

На початку липня 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон біля села Андріївка Бахмутського району під час боїв.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.