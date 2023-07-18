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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
19 липня 2023, 17:06

Росіяни знищили 60 тонн зерна в порту Чорноморська

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, російські агресори знищили велику кількість зерна, а саме 60 тисяч тонн, у порту Чорноморськ Одеської області. Це зерно мало бути завантажене на судно і відправлене ще 60 днів тому через зерновий коридор.

Зазначається, що нічний удар російських військ серйозно пошкодив зернову експортну інфраструктуру порту Чорноморськ. Згідно з оцінками фахівців, відновлення постраждалих об'єктів може зайняти не менше року.

Слід згадати, що вночі терористична армія рф здійснила масовану атаку на південні області України за допомогою різних типів ракет та ударних безпілотних літальних апаратів.

У результаті атаки було зафіксовано влучання в Одеській та Херсонській областях. Обстріл призвів до займання об'єктів рекреаційної інфраструктури вздовж узбережжя Миколаївської області. Загалом 13 осіб постраждали внаслідок повітряної роботи та падіння уламків.

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