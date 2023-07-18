Росіяни знищили 60 тонн зерна в порту Чорноморська

19 липня 2023, 17:06

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, російські агресори знищили велику кількість зерна, а саме 60 тисяч тонн, у порту Чорноморськ Одеської області. Це зерно мало бути завантажене на судно і відправлене ще 60 днів тому через зерновий коридор.

Зазначається, що нічний удар російських військ серйозно пошкодив зернову експортну інфраструктуру порту Чорноморськ. Згідно з оцінками фахівців, відновлення постраждалих об'єктів може зайняти не менше року.

Слід згадати, що вночі терористична армія рф здійснила масовану атаку на південні області України за допомогою різних типів ракет та ударних безпілотних літальних апаратів.

У результаті атаки було зафіксовано влучання в Одеській та Херсонській областях. Обстріл призвів до займання об'єктів рекреаційної інфраструктури вздовж узбережжя Миколаївської області. Загалом 13 осіб постраждали внаслідок повітряної роботи та падіння уламків.