20 липня 2023, 20:56

Один з найвідоміших творів британського стрітарт-художника Бенксі в Києві буде законсервовано. Команда спеціалістів з КП "Центр консервації предметів археології" планує захистити малюнки антивандальним покриттям та закріпити фарбу та бетонний блок, на якому розміщено графіті на Майдані Незалежності.

Процес консервації почнеться після тестування матеріалів. Фахівці з архітектурно-реставраційної майстерні провели огляд об'єкту та протестували матеріали, ідентичні до тих, що використав Бенксі при створенні своїх творів.

Нагадаємо, що восени 2022 року анонімний художник підтвердив своє авторство семи муралів у Києві та області. Крім Києва, графіті відомі в Бородянці та Ірпені.

Бенксі також створив 50 трафаретів, продаж яких призначений допомогти Україні. Найвідоміший з них - миша, що пошкрябала коробку з написом "Fragile" ("Крихкий"), яку він вправно перетворив на слово "Agile" ("Спритний").