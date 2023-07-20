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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події / Регіональні
20 липня 2023, 13:11

Окупанти продовжуть вивозити дітей з Луганщини до рф

Загарбники вивезли приблизно 80 старшокласників із тимчасово окупованих територій Луганщини у військову академію в Кострому. Інформацію про це повідомила Луганська ОВА.

Викрадені діти, за словами окупаційних сил, зараз перебувають на "військових зборах" на полігоні академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ у Костромській області. Цей крок засвідчує агресивність і незаконні дії окупаційної влади, яка намагається залучити молодь до своїх збройних сил.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях породіллям відмовляють в оформленні виплат, якщо в них немає паспорта рф. Відбувається систематичний тиск окупантів з метою примусової паспортизації населення. Навіть ті діти, які народжуються на окупованих територіях, згідно з ворожим законодавством, вважаються громадянами рф, але навіть у такому випадку їх батьки не можуть отримати соціальні виплати.

До цього додається зростаючий рівень злочинності через міграцію росіян в окуповані міста. Наприклад, у Довжанську збільшилася кількість крадіжок, проте місцеві "правоохоронці" залишають багато справ без уваги.

Джерело: "Луганська ОВА"
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