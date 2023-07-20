Аргентина не прийняла судно з російським природним газом

20 липня 2023, 13:56

Згідно з інформацією агентства Bloomberg, державна енергетична компанія Аргентини Enarsa відмовилася прийняти вантаж російського зрідженого природного газу, що призвело до повернення танкера назад у море. Міністр економіки країни Серхіо Масса зазначив, що причиною блокування постачання були санкції, якими обтяжена компанія.

"Enarsa заблокувала постачання, тому що воно порушує контракт, оскільки це компанія, яка потрапила під санкції", - зазначив Масса, не назвавши жодної компанії.

З іншого боку, торговий дім Gunvor Group Ltd, який займався постачанням, стверджує, що угода щодо СПГ була законною та прозорою і відповідала всім економічним санкціям, включаючи санкції Сполучених Штатів і Європейського Союзу. В заяві Gunvor зазначено, що Аргентина не вводила жодних санкцій проти росії.

Судно Flex Artemis завантажило газ, який походить з Ямалу, у французькому терміналі Монтуар-де-Бретань 25 червня. Потім воно вирушило до аргентинського СПГ-терміналу в Баїя-Бланка і підійшло до нього 14 липня. Однак, 18 липня судно повернулося назад, не доставивши вантаж.

* Фото ілюстративне