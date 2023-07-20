Колишнього правоохоронця з Лисичанська підозрюють у пособництві державі-агресору

21 липня 2023, 17:04

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру місцевому жителю у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ колишній слідчий, який до 2014 року працював у Лисичанському міському відділі Головного управління МВС України у Луганській області. У подальшому був звільнений у запас.

До початку повномасштабного російського вторгнення чоловік переховувався на тимчасово окупованій території регіону.

Навесні 2022 року повернувся до Лисичанська та почав активно співпрацювати з владою країни-агресора на правах волонтера.

У січні 2023 року так званий «благодійник» передав від жителів рф гуманітарний вантаж для потреб ворожих військ.

Військовослужбовці збройних сил рф та представники «16 батальйону територіальної оборони 2 армійського корпусу нм лнр» отримали: продукти харчування, теплий одяг та печі для опалення приміщень.

Пособнику загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.