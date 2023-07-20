В Японії на Чемпіонаті світу у Фукуоці – українці серед найкращих

21 липня 2023, 18:18

Українська збірна з артистичного плавання продемонструвала вражаючий результат на чемпіонаті світу у Фукуоці, Японія, здобувши бронзові нагороди у вільній програмі. Згідно з повідомленням Національного олімпійського комітету України, "наші українські 'русалки'" заробили високу оцінку суддів - 256.2415 бала.

Склад команди включав Владиславу Алексєєву, Марину Алексєєву, Марту Федіну, Вероніку Гришко, Дар'ю Моршинську, Ангеліну Овчиннікову, Анастасію Шмоніну та Валерію Тищенко.

Також український спортсмен Олексій Середа проявив вражаючу майстерність в стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Завдяки високому результату - 418.15 бала, він входить до топ-13 у фіналі особистих змагань, що гарантує йому ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Парижі влітку 2024 року.

Українська пара, в складі якої виступали Олексій Середа та Кирило Болюх, також подарували країні ще одну радісну мить. Вони здобули срібні нагороди в синхронних стрибках із 10-метрової вишки.