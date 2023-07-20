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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Економіка
21 липня 2023, 18:51

На росії хочуть проводити огляд всіх кораблів в Чорному морі

Країна-агресор росія планує оглядати всі судна, що прямують акваторією Чорного моря. Цю інформацію надав заступник міністра закордонних справ рф сергій вершинін під час брифінгу в п'ятницю, 21 липня.

У своєму коментарі до заяви міністерства оборони рф про те, що москва розглядатиме всі судна, які прямують до українських портів Чорним морем, як перевізників вантажів військового призначення, вершинін зазначив: "Мається на увазі – ми повинні переконатися в цьому, ми повинні переконатися, що судно з чимось поганим йде".

"Це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так", – уточнив заступник сергія лаврова.

За словами вершиніна, такий підхід є "цілком логічним".

"Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер вже є зони, можливо, підвищеної військової небезпеки", – додав він.

Нагадаємо, що 19 липня росія оголосила морську блокаду України. Згідно з цим рішенням, всі кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря до портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення, таку заяву зробили на москві.

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