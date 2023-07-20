Суд москви відправив Гіркіна (Стрєлкова) в СІЗО до 18 вересня - РосЗМІ

21 липня 2023, 20:08

У Міщанському районному суді москви прийняли рішення направити колишнього командира російських бойовиків на Донбасі ігоря гіркіна (стрєлкова) у СІЗО до 18 вересня.

Це пов'язано з його обвинуваченням в інтернет-екстремізмі, за що йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство "риа новости".

Під час судового засідання стрєлков просив не відправляти його до СІЗО через його медичний стан, зокрема "стенокардію другого ступеню та прийом препаратів".

На суді стрєлков заявив: «Заява слідчого про те, що я можу втекти за кордон, смішний. Тому що я в багатьох країнах у розшуку і засуджений до довічного ув'язнення Гаазьким судом. За злочин, якого не скоював... Я протягом 9 років постійно проживаю у москві, ніколи не ховався від фсб та інших органів».

Кримінальна справа проти стрєлкова пов'язана з двома постами у його телеграм-каналі. У першому пості йшлося про можливу "здачу" Криму росіянами, у другому — про невиплати військового забезпечення російським військовим.

Зазначимо, що 17 листопада 2022 року Гаазький суд заочно засудив стрєлкова до довічного ув'язнення, визнавши його винним у збитті малайзійського Boeing у липні 2014 року.