Сенс Банк офіційно став державним - НБУ

22 липня 2023, 19:57

Згідно з повідомленням Національного банку України, Сенс Банк офіційно став державним у суботу, 22 липня. Раніше цей банк функціонував під назвою Альфа-банк та належав підсанкційним російським олігархам.

У заяві НБУ зазначається: "Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства Сенс Банк, згідно з яким банк переходить у власність держави".

Цей крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку та допоможе уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

На посаду голови правління Сенс Банку призначено Дмитра Кузьміна.

Нагадаємо, що 20 липня стало відомо про виведення Нацбанком Сенс Банку з ринку. Власниками банку були російські підсанкційні олігархи: Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.