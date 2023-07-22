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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
22 липня 2023, 19:57

Сенс Банк офіційно став державним - НБУ

Згідно з повідомленням Національного банку України, Сенс Банк офіційно став державним у суботу, 22 липня. Раніше цей банк функціонував під назвою Альфа-банк та належав підсанкційним російським олігархам.

У заяві НБУ зазначається: "Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства Сенс Банк, згідно з яким банк переходить у власність держави".

Цей крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку та допоможе уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

На посаду голови правління Сенс Банку призначено Дмитра Кузьміна.

Нагадаємо, що 20 липня стало відомо про виведення Нацбанком Сенс Банку з ринку. Власниками банку були російські підсанкційні олігархи: Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Джерело: "НБУ"
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