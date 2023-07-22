На москві чоловік захопив будинок в якому, ймовірно, жив Янукович - РосЗМІ

22 липня 2023, 20:17

За повідомленнями російських ЗМІ, під москвою було ліквідовано учасника "сво", який захопив будинок у котеджному селищі Шервуд, де, можливо, проживав експрезидент України віктор янукович.

Стрільцем виявився 35-річний В'ячеслав Черненко з Красноярська. Його було ліквідовано спецназом під час штурму. Згідно з даними, є повідомлення про поранення силовиків під час операції.

Депутат держдуми рф Олександр хінштейн розповів, що Черненко прибув до москви нещодавно і знайшов адресу котеджу за оголошенням про продаж.

"Після того, як співробітники ЧОП, що охороняють селище, викликали дільничного, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Водночас він почав висувати політичні гасла і кричати, що зібрав цілий арсенал зброї, щоб іти в похід на кремль", - написав він.