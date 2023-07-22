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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал / Події
22 липня 2023, 20:32

На росії сталась чергова загадкова смерть олігарха, який співпрацював з ФСБ

На росії несподівано помер глава компанії "ІКС Холдинг" Антон Черепенніков, який співпрацював з ФСБ та був включений до списку санкцій США.

За повідомленнями російських ЗМІ, тіло 40-річного Черепенникова виявили сьогодні вночі в його офісі. Попередня причина смерті - зупинка серця.

У 2018 році Черепенніков заснував компанію "ІКС Холдинг", яка спеціалізувалася на розробці продуктів для системи оперативно-розшукових заходів і впровадження "закону Ярової".

Цей закон зобов'язує операторів зв'язку зберігати записи дзвінків росіян протягом півроку, інтернет-трафіку - протягом місяця, а також геолокацію, інформацію про з'єднання абонентів та інші метадані - три роки.

Помимо цього, компанії, що належали Черепеннікову, займалися тестуванням систем для реалізації закону "про ізоляцію рунета".

25 лютого 2023 року Черепеннікова та "ІКС Холдинг" були включені до санкційного списку США.

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