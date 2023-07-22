На росії сталась чергова загадкова смерть олігарха, який співпрацював з ФСБ

22 липня 2023, 20:32

На росії несподівано помер глава компанії "ІКС Холдинг" Антон Черепенніков, який співпрацював з ФСБ та був включений до списку санкцій США.

За повідомленнями російських ЗМІ, тіло 40-річного Черепенникова виявили сьогодні вночі в його офісі. Попередня причина смерті - зупинка серця.

У 2018 році Черепенніков заснував компанію "ІКС Холдинг", яка спеціалізувалася на розробці продуктів для системи оперативно-розшукових заходів і впровадження "закону Ярової".

Цей закон зобов'язує операторів зв'язку зберігати записи дзвінків росіян протягом півроку, інтернет-трафіку - протягом місяця, а також геолокацію, інформацію про з'єднання абонентів та інші метадані - три роки.

Помимо цього, компанії, що належали Черепеннікову, займалися тестуванням систем для реалізації закону "про ізоляцію рунета".

25 лютого 2023 року Черепеннікова та "ІКС Холдинг" були включені до санкційного списку США.