Окупанти планують ліквідувати ще дев'ять шахт на Луганщині - ОВА

22 липня 2023, 13:59

В тимчасово окупованих російськими загарбниками частинах Луганської області було оголошено про визнання неперспективними дев'ять вуглевидобувних підприємств, які збираються закрити.

Інформацію про це поширила прес-служба Луганської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Окупанти визнали неперспективними ще дев'ять вугледобувних підприємств у Луганській області. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації. Туди ж буде переведено і персонал, який стане в нагоді для технічного утримання цих підприємств. Звісно, із значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід у військкомат", - повідомили у відомстві.

Однак, варто зазначити, що представники ОВА закликали місцевих мешканців у Новопскові не знаходитись на вулицях, оскільки роздача повісток відбувається на кожному блокпосту. Зазначається, що це зроблено під приводом перерахунку чоловічого населення перед виборами, але насправді таким чином забирають чоловіків на фронт.

Раніше також було повідомлено, що на окупованих росіянами територіях цивільним українцям відмовляють у доступі до ліків першої необхідності. Також мешканці, які відмовляються від російського паспорта, позбавляються можливості отримати елементарну медичну допомогу, соціальні та гуманітарні послуги.