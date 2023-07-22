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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Спорт
23 липня 2023, 17:38

На чемпіонаті Європи з богатирської тяги спортсмен з Луганщини отримав «бронзу»

Кремінський спортсмен Олександр Дубовий здобув важливе досягнення на чемпіонаті Європи з богатирської тяги в мальовничому місті Батумі. За повідомленням Кремінської міської ради, Олександр Дубовий виборов третє місце у категорії "Masters, 105 kg".

Це престижне змагання об'єднало 9 видатних спортсменів з семи країн: Грузії, України, Іспанії, Вірменії, Латвії, Азербайджану та Туреччини. Всі учасники продемонстрували високий рівень підготовки і дух перемоги.

Олександр Дубовий змагався у складній категорії "Masters, 105 kg", де його вміння, сила та воля до перемоги допомогли здобути бронзову нагороду.

Джерело: " Кремінська міськрада"
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