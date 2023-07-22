Росія за ніч пошкодила 25 пам'яток архітектури в Одесі, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО!

23 липня 2023, 14:50

Станом на 14:00 25 пам’яток архітектури пошкоджено російською атакою за ніч 23 липня в Одесі. Документація злочинів продовжується, на місцях працюють експерти, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами!", — написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Серед будівель XIX-XX століть, що постраждали:

Будинок Чижевича

Будинок Папудової

Будинок Заблудовського

Будинок Гагаріна

Будинок Януша

Будинок Жданової

Будинок Рассель дель Турко

Будинок Масса

Особняк Манук-Бея

Будинок Ковалевського

Будинок Порро та інші.

Вночі 23 липня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Армія рф атакувала Одеську область різними видами озброєння.

За даними станом на 5:25, було відомо про одного загиблого: це 49-річний чоловік, його посікло уламками. Одну людину рятувальники успішно деблокували. Поранення отримали щонайменше 22 людей, з них четверо – діти (11, 12 років та двоє 17-річних). 14 осіб, троє з них – діти, госпіталізовано.

Внаслідок ракетної атаки було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Крім будівлі, пошкодження отримали православні святині, з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Також зруйновано шість житлових будинків, зокрема, багатоквартирних. Пошкоджені дві пам'ятки архітектури, храм, понівечені десятки автомобілів. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь російським терористам за атаки на мирну Одесу.

Під час ракетної атаки армія рф вдарила по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. ППО збили 9 з 19 випущених ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія відповість за ракетний удар по Одесі. За словами президента, усім, хто постраждав від атаки, надається допомога.