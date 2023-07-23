В Одесу прямує місія ЮНЕСКО для оцінки пошкоджень від російского зла

24 липня 2023, 16:50

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО, яка здійснить попередню оцінку пошкоджень об'єктів культурної спадщини, що постраждали внаслідок російської атаки в ніч на неділю. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

У міністерстві наголосили, що оскільки удари по культурним об'єктам та їхнє знищення є умисними, це можна прирівняти до воєнного злочину. Проте росія досі має членство в ЮНЕСКО, як зазначено в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у понеділок.

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає до активних дій для збереження та відновлення української культурної спадщини, а також висловлює заклик до виключення рф зі складу країн-учасниць ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня рф атакувала Одеську область п'ятьма видами ракет, зокрема "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер".

Значну їх частину було збито. На жаль, в результаті атаки одна людина загинула, а 21 постраждала. Серед постраждалих виявилися і четверо дітей.

Внаслідок російської ракетної атаки у Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, а також пошкоджено будівлі в історичному центрі міста. Попередні звіти говорять про 25 пам'яток архітектури, які отримали пошкодження.