Конфісковані 600 тисяч доларів Онищенка у «газовій справі» передоно ГУР

24 липня 2023, 20:02

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало від Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 600 тисяч доларів, які були вилучені у 2016 році в рамках розслідування "газової справи Олександра Онищенка". Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Кошти були знайдені під час обшуку індивідуального банківського сейфу довіреної особи народного депутата (2012-2019 рр.), якого підозрюють у причетності до схеми розкрадання державних коштів при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

За словами представників НАБУ, завдяки роботі їхніх служб на потреби українських військових вже передали понад 1,7 млрд гривень у вигляді майна та коштів, що допомогло підтримати обороноздатність країни під час широкомасштабної агресії з боку рф.

Суд встановив, що народний депутат України Олександр Онищенко був засновником та керівником організації, яка протягом періоду із січня 2013-го по червень 2016 року незаконно заволоділа близько 1,6 млрд гривень, отриманих від реалізації природного газу. Ці дії спричинили збитки в сумі понад 740 млн гривень ПАТ "Укргазвидобування". У 2019 році було направлено обвинувальний акт щодо Онищенка до Печерського районного суду міста Києва, і наразі місцезнаходження Онищенка невідоме.