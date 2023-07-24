Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка / Влада / Події
24 липня 2023, 20:56

Іспанія вислала до України нову партію військової допомоги з танками Leopard 2A4

Іспанія вислала до України нову партію гуманітарної та військової допомоги, яка включає чотири танки Leopard 2A4. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії 24 липня.

"Ще чотири танки Leopard 2A4, передані урядом Іспанії, вже вирушили з порту Сантандер до Польщі", - йдеться у заяві.

Крім танків, до України було відправлено 10 бронеавтомобілів ТОА М-113, 10 вантажівок ВМС, один броньований автомобіль, три цивільні санітарні машини та один броньований санітарний автомобіль БМР, а також одну броньовану цивільну санітарну машину для прикордонної служби.

За офіційною інформацією, військову техніку очікується доставити до Збройних сил України на початку серпня.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: