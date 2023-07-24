Іспанія вислала до України нову партію військової допомоги з танками Leopard 2A4

24 липня 2023, 20:56

Іспанія вислала до України нову партію гуманітарної та військової допомоги, яка включає чотири танки Leopard 2A4. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії 24 липня.

"Ще чотири танки Leopard 2A4, передані урядом Іспанії, вже вирушили з порту Сантандер до Польщі", - йдеться у заяві.

Крім танків, до України було відправлено 10 бронеавтомобілів ТОА М-113, 10 вантажівок ВМС, один броньований автомобіль, три цивільні санітарні машини та один броньований санітарний автомобіль БМР, а також одну броньовану цивільну санітарну машину для прикордонної служби.

За офіційною інформацією, військову техніку очікується доставити до Збройних сил України на початку серпня.