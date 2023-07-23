В Києві затримано колишнього одеського військкома - ДБР

24 липня 2023, 12:35

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про затримання колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Євгена Борисова, в понеділок, 24 липня.

Згідно з джерелами, у суботу Борисову було оголошено про підозру у незаконному збагаченні на велику суму грошей та умисному ухиленні від службових обов'язків.

Після отримання підозри, колишній посадовець намагався уникнути слідства, застосовуючи тактику конспірації - змінював контактні номери телефонів, часто змінював місце перебування, а також автомобілі, щоб ускладнити його виявлення. Однак, після двох днів напружених пошуків, слідчим спільно з оперативниками вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного, і він був успішно затриманий у Києві .

Представники ДБР заявили, що, беручи до уваги спроби Борисова уникнути відповідальності, вони збираються подати заяву на недопущення можливості внесення застави , аби забезпечити його утримання під вартою.

Євгена Борисова також підозрюють у скоєнні декількох кримінальних правопорушень. Серед них:

Набуття активів у значній сумі, яка перевищує його законні доходи. Ця дія відповідає статті 368-5 Кримінального кодексу України.

Нез'явлення вчасно на службу без поважних причин під час воєнного стану, що є кримінальним правопорушенням згідно з частиною 5 статті 407 КК України.

Ухилення від виконання військових обов'язків шляхом обману також є серйозним порушенням, відповідно до частини 4 статті 409 КК України.

Якщо вина буде доказана судом у повному обсязі, Борисов може очікувати позбавлення волі до 10 років .

Варто згадати, що звільнення Євгена Борисова з військової служби відбулося 28 червня після відкриття скандальної справи. Журналісти розкрили, що майно його сім'ї, зокрема нерухомість та дорогі автомобілі, були придбані за кордоном під час активних бойових дій. Така інформація викликала гучний резонанс в суспільстві.