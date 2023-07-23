Обшуки голови судової адміністрації Украіни у справі Князєва

24 липня 2023, 14:29

24 липня, у голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова розпочались обшуки в рамках справи, пов'язаної з попереднім ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Новину про це надали Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За інформацією антикорупційних органів, Сальніков був звинувачений у "підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства".

За слідством, на початку березня цього року голова ДСА отримав 7,5 тисяч доларів США від представника комерційного підприємства, з яких 5 тисяч мали надійти суддям за ухвалення рішення, а 2,5 тисячі залишити Сальнікові за посередницькі послуги.

Із деталей розслідування випливає, що Сальніков обіцяв сприяти ухваленню рішень суддями Верховного Суду, включаючи його колишнього главу Всеволода Князєва. Але після того, як Князєва викрили у отриманні хабара, голова ДСА ухилився від вирішення питання й не повертав отримані гроші.

Варто відзначити, що 16 травня НАБУ і САП розголосили про схему підкупу керівництва Верховного Суду та зазначили, що хабар у 2,7 мільйона доларів для тодішнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва міг бути частиною більш широкої корупційної схеми тиску на суди. Цей епізод із "винагородою" пов'язали з ухваленням рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.