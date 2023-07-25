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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура
25 липня 2023, 20:04

Не будуть знімати серіал «СМТ Інгулець» за державні кошти – Горбунов

Юрій Горбунов через тиждень після бурхливих суспільних обговорень відмовився від державного фінансування серіалу "СМТ Інгулець", який знімає його компанія "Прототип продакшн". Продюсер планує зняти проєкт, але за приватні кошти.

«З огляду на суспільну дискусію, яка розгорнулася останніми днями, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я як продюсер вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту. Саме тому я і наша команда надалі будемо шукати інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями», - заявив Горбунов у відеозверненні.

Горбунов також відкинув здогадки, що прототипом для створення персонажу «Баті» Паровоза міг стати президент футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк.

Компанія Горбунова виграла тендер на 33 мільйони гривень на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" про харківських програмістів, які на початку вторгнення опинилися у кіровоградському селі Інгулець. Після першої хвилі хейту Горбунов записав звернення на захист серіалу, заявивши, що "військові хочуть позитиву", а його проєкт стане відповіддю російській пропаганді.

На фоні скандалу із держфінансуванням розважальних проєктів пішов у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Президент Володимир Зеленський публічно заявив, що подібні проєкти мають зніматися не за державні гроші.

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