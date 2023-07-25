25 липня 2023, 21:12

США нададуть нову військову допомогу для України на суму 400 мільйонів доларів. Пакет допомоги включатиме різні види озброєнь, які будуть сприяти зміцненню протиповітряної оборони країни та підвищенню її безпеки. Про це повідомлено на сайті Білого дому.

Пентагон заявив, що Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми союзниками та партнерами для забезпечення України необхідними можливостями на полі бою та допомогою у сфері безпеки. В новому пакеті допомоги передбачено наступні пункти: