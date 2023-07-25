США нададуть нову військову допомогу для України на суму 400 мільйонів доларів. Пакет допомоги включатиме різні види озброєнь, які будуть сприяти зміцненню протиповітряної оборони країни та підвищенню її безпеки. Про це повідомлено на сайті Білого дому.
Пентагон заявив, що Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми союзниками та партнерами для забезпечення України необхідними можливостями на полі бою та допомогою у сфері безпеки. В новому пакеті допомоги передбачено наступні пункти:
- Додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS.
- Зенітні комплекси Stinger.
- Додаткові боєприпаси для HIMARS.
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.
- 120-мм та 60-мм мінометні снаряди.
- 32 бронетранспортери Stryker.
- Ракети з оптичним наведенням (TOW).
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети.
- БПЛА Black Hornet.
- Авіаційні ракети Hydra-70.
- Тактичні аеронавігаційні системи.
- Боєприпаси для розчищення перешкод.
- Понад 28 млн набоїв до стрілецької зброї та гранати.
- Прилади нічного бачення та тепловізійні системи.
- Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.