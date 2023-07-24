У державній зраді підозрюється колишній голова Старобільської РДА

25 липня 2023, 12:42

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру у державній зраді депутату Старобільської райради, який у 2021-2022 роках обіймав посаду голови районної державної адміністрації (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення очільник Старобільської РДА фактично самоусунувся від виконання своїх повноважень та добровільно почав співпрацювати з ворогом.

У подальшому, він, будучи посадовою особою, надав допомогу представникам рф у формуванні кадрового складу окупаційної адміністрації «Старобільського району».

З цією метою навесні 2022 року він провів особисті зустрічі з керівниками підприємств, установ та представниками місцевого самоврядування.

Крім того, фігурант схиляв до переходу на бік ворога та призначення на нові адміністративні посади псевдоорганів влади начальника Шульгинської сільської військової адміністрації, голову Чмирівської тергромади та головбуха Старобільської міської військової адміністрації.

Наразі останній переховується на території так званої «лнр».

Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.