На блокпосту в Києві загинув нацгвардієць, якого збив 23-річний водій Volkswagen

25 липня 2023, 13:09

У Києві було затримано 23-річного водія Volkswagen, який уночі збив двох військовослужбовців на блокпосту. Про це 25 липня повідомили поліція Києва та Київська міська прокуратура. За даними слідства, хлопець о 00:05 скоїв ДТП поблизу станції метро «Святошин».

«Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування», — розповіла речниця поліції Києва Тетяна Мельник.

49-річний військовослужбовець загинув на місці, іншого 26-річного військовослужбовця госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, ще одному надали допомогу на місці.

Прилад «Драгер» не виявив алкоголю в організмі водія, але подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.