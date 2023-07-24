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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
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Події / Регіональні
25 липня 2023, 13:31

Окупована Кремінна на Луганщині зазнала обстрілу та чергових руйнувань - ЗМІ

Окупована Кремінна зазнала обстрілу та чергових руйнувань. За даними з соцмереж повідомляється, що останню ніч в місті було гучно від пересування важкої техніки окупантів. Помічено декілька машин з піхотою, що прямували за бронею.

В результаті обстрілу було зруйновано повністю приміщення пошти, пошкоджено площу біля автовокзалу, а саме – потенційну стоянку тої самої техніки рф.

Зазначається, що окупантам байдуже на руйнування інфраструктури та жертви цивільних на окупованих ними територіях, тому не виключено, що більшість провокативних обстрілів здійснюється росією з метою дискредитацій Зброєних Сил України.

Увага: цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Також, слід уникати скупчень техніки, складів та живої сили окупантів.

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