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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
25 липня 2023, 13:43

ЄС виділив черговий Україні транш у 1,5 млрд євро

Європейський союз виділив Україні черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter у вівторок, 25 липня.

Вона рішуче засудила удари росії по українським зерносховищам та експортній інфраструктурі.

"Поки росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми перерахували ще €1,5 млрд, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру. Буде ще більше", – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, з початку війни Україна отримала фінансову допомогу на $50 млрд. В кінці червня Європейський союз перерахував Києву черговий транш на 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги з початку року.

Також стало відомо, що Єврокомісія обговорює виділення 50 млрд євро Україні. Мова йде про фінансовий резерв на потреби нашої країни наступні чотири роки у вигляді запозичень і грантів.

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