ЄС виділив черговий Україні транш у 1,5 млрд євро

25 липня 2023, 13:43

Європейський союз виділив Україні черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter у вівторок, 25 липня.

Вона рішуче засудила удари росії по українським зерносховищам та експортній інфраструктурі.

"Поки росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми перерахували ще €1,5 млрд, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру. Буде ще більше", – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, з початку війни Україна отримала фінансову допомогу на $50 млрд. В кінці червня Європейський союз перерахував Києву черговий транш на 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги з початку року.

Також стало відомо, що Єврокомісія обговорює виділення 50 млрд євро Україні. Мова йде про фінансовий резерв на потреби нашої країни наступні чотири роки у вигляді запозичень і грантів.