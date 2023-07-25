Наслідки обстрілу Одеси терористами рф оглянула координатор ООН

26 липня 2023, 13:01

В Одесу прибула постійний координатор ООН в Україні Деніз Браун. Разом із мером Одеси та головою військової адміністрації вона оглянула Спасо-Преображенський собор, який пошкодила російська ракета 23 липня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як цей об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури", - прокоментувала Браун.

Вона зазначила, що собор - один з об'єктів, захищених ЮНЕСКО, тому він захищений ООН.

"Раніше я говорила про справедливість і відповідальність, і важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності", - додала Браун.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня ворог атакував Одещину п'ятьма видами ракет, задіяв "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх збито. Відомо про одного загиблого і 22 постраждалих. Унаслідок атаки пошкоджено 61 будівлю, зокрема 25 пам'яток архітектури.