ДБР викрили схему видачі підробних документів для перетину кордону

27 липня 2023, 14:49

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора виявили механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону. Один із причетних до цієї схеми - воєнком з Донеччини. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Також, працівники ДБР оголосили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільникові. За даними пресслужби, ці особи "оформлювали 'липові' документи для виїзду за кордон".

Ухилянти надавали необхідні копії документів, які спільник перенаправляв "для оформлення" воєнкому, за що брали 20 тисяч гривень за кожного клієнта.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що підозрювані "налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби". Крім того, вони займалися пошуком "клієнтів". Після цього поліцейський передавав їх персональні дані керівнику одного з районних територіальних центрів та соціальної підтримки.

Обидва фігуранти підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що є злочином згідно статті 368 Кримінального кодексу України. За рішенням суду, начальник Центра комплектування та соціальної підтримки Краматорського району вже відсторонений від посади.

На початку липня оперативники Служби безпеки України викрили ще 15 організаторів подібних схем для ухилянтів у різних регіонах країни. Серед підозрюваних є навіть депутат Чернігівської міської ради.