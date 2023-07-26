27 липня 2023, 16:14

Президент федерації фехтування України спростовує, що дискваліфікацію Харлам було скасовано.

«Ми повністю підтримуємо Харлан. Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він "чорну картку" не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися "підкилимні ігри" і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця", - заявив президент української Федерації фехтування Михайло Ілляшев.

За його словами, Україна розраховує, що розгляд апеляції відбудеться у найближчі дні, але мова про повернення на змагання вже не йде.