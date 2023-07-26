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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Спорт
27 липня 2023, 16:14

Президент федерації фехтування України спростовує, що дискваліфікацію Харлам було скасовано

Президент федерації фехтування України спростовує, що дискваліфікацію Харлам було скасовано.

«Ми повністю підтримуємо Харлан. Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він "чорну картку" не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися "підкилимні ігри" і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця", - заявив президент української Федерації фехтування Михайло Ілляшев.

За його словами, Україна розраховує, що розгляд апеляції відбудеться у найближчі дні, але мова про повернення на змагання вже не йде.

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