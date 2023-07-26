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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
27 липня 2023, 16:28

На росії оголосили в розшук суддю МКС - новини з "паралельного всесвіту"

Згідно з повідомленням Радіо Свобода від 27 липня, міністерство внутрішніх справ рф оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента росії володимира путіна. російська поліція розшукує суддю МКС за неназваною кримінальною статтею.

Відзначимо, що нещодавно в травні, на росії також оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана, який брав участь у видачі ордера на арешт володимира путіна.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента росії, звинувативши його у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Зазначимо, що у кремлі відразу заявили про невизнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду та характеризували його рішення як "нікчемні". росія вважає, що суд МКС не має юрисдикції щодо її президента.

Джерело: "Радіо Свобода"
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