27 липня 2023, 16:28

Згідно з повідомленням Радіо Свобода від 27 липня, міністерство внутрішніх справ рф оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента росії володимира путіна. російська поліція розшукує суддю МКС за неназваною кримінальною статтею.

Відзначимо, що нещодавно в травні, на росії також оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана, який брав участь у видачі ордера на арешт володимира путіна.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента росії, звинувативши його у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Зазначимо, що у кремлі відразу заявили про невизнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду та характеризували його рішення як "нікчемні". росія вважає, що суд МКС не має юрисдикції щодо її президента.