ВО гендиректора Національного музею Голодомору, подасть позов через образу честі та гідності

27 липня 2023, 18:55

Леся Гасиджак, виконувачка обов'язків гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду, збирається подати позов до суду через образу честі та гідності після некоректних коментарів про її зовнішність. Про це Гасиджак заявила в ефірі Радіо Свобода.

Вона зазначила: "Готую офіційну заяву. Позов буде обов'язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився".

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало допис, в якому розповідалося про будівництво Музею Голодомору у складі Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років. У дописі була фотографія Гасиджак. До цього з'явилися пости юриста Клима Братківського та керівника проєкту Digests and Analytics Ukraine Вадима Хомаки, в яких було згадано про некоректність кандидатури Гасиджак через її зовнішній вигляд. Обидва дописи пізніше були видалені. Братківський зазначив, що "музей має очолити військовий, який пройшов російський полон і реально знає, що таке голод". 27 липня Братківський опублікував ще один допис, в якому звинуватив Гасиджак у непрофесіоналізмі.

Відзначимо, що дописи з критикою щодо зовнішності Лесі Гасиджак були розкритиковані омбудсменом з прав людини, Дмитром Лубінцем, а ініціатива "Марш жінок" назвала такі коментарі бодішеймінгом і зауважила, що "найчастіше через призму зовнішнього вигляду оцінюють саме жінок та їх професіоналізм". Леся Гасиджак очолює Національний музей Голодомору-геноциду з листопада 2022 року та є кандидаткою історичних наук.