Чернівці заборонили публічне використання російської музики

27 липня 2023, 20:11

Чернівецька міська рада прийняла рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на своїй території. Інформацію про це повідомило видання "Молодий буковинець".

Рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту підтримали 31 депутат. Проєкт має за мету стати поштовхом для інших міст, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Зокрема, автор проєкту Тарас Прокоп, який в даний час служить в ЗСУ, зазначив: "Ми — друге місто після Києва, яке ухвалює таке рішення".

Згідно з правками комісії, крім російського культурного продукту, буде заборонено публічне використання культурних продуктів білоруського, іранського походження та країн, які підтримують агресію росії проти України. Крім того, для нацменшин будуть проведені курси української мови.

Це рішення відзначається як важливий крок у зміцненні національної самосвідомості та сприянні українській культурі. Раніше схожий мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту було ухвалено Київською міською радою. Він стосується аудіовізуальних творів, музичних звукозаписів та концертів на території столиці.