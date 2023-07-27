Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура / Суспільство / Події
27 липня 2023, 20:11

Чернівці заборонили публічне використання російської музики

Чернівецька міська рада прийняла рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на своїй території. Інформацію про це повідомило видання "Молодий буковинець".

Рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту підтримали 31 депутат. Проєкт має за мету стати поштовхом для інших міст, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Зокрема, автор проєкту Тарас Прокоп, який в даний час служить в ЗСУ, зазначив: "Ми — друге місто після Києва, яке ухвалює таке рішення".

Згідно з правками комісії, крім російського культурного продукту, буде заборонено публічне використання культурних продуктів білоруського, іранського походження та країн, які підтримують агресію росії проти України. Крім того, для нацменшин будуть проведені курси української мови.

Це рішення відзначається як важливий крок у зміцненні національної самосвідомості та сприянні українській культурі. Раніше схожий мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту було ухвалено Київською міською радою. Він стосується аудіовізуальних творів, музичних звукозаписів та концертів на території столиці.

Джерело: ""Молодий буковинець"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: