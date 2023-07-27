Уряд призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконуючим обов'язки міністра культури

28 липня 2023, 17:56

Уряд України призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконуючим обов'язки міністра культури та інформаційної політики. Ця рішення було ухвалено у п'ятницю, 28 липня, на заміну Олександру Ткаченку, який раніше був відправлений у відставку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Як відомо раніше, Карандєєв обіймав посаду заступника Ткаченка.

Ростислав Карандєєв має багаторічний досвід роботи у місцевих органах влади. Він почав свою кар'єру в 2001 році, коли його обрали депутатом Київської міської ради. Після цього він займав різні посади на рівні місцевої влади, включаючи директора департаменту фізичної культури Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.

Олександр Ткаченко був звільнений з посади голови Мінкульту 27 липня за рішенням Верховної Ради. Ця подія відбулася після звернення президента Володимира Зеленського до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням розглянути заміну міністра культури. Зеленський назвав причиною відставки "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".