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Суспільна думка
Спорт
28 липня 2023, 20:20

Харлан автоматично допустили до Олімпіади-2024 в Парижі - МОК

Українська шаблістка Ольга Харлан отримала кваліфікацію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі згідно рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Про це міністр молоді та спорту, а також президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомив 28 липня на своїй сторінці у Facebook, додавши лист від МОК, який підтверджує отримання квоти Ользі Харлан на Олімпіаду.

Згідно з повідомленням, Міжнародний олімпійський комітет висловив підтримку Ользі Харлан та виділив їй квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу. Ця кваліфікація стала великим визнанням для української спортсменки.

Слід зазначити, що під час чемпіонату світу з фехтування у Мілані виникла неприємна ситуація. Після перемоги у першому колі, Ольгу Харлан дискваліфікували, оскільки вона відмовилась тиснути руку російській суперниці, Анні Смірновій, яка виступала під "нейтральним" прапором. Ця відмова призвела до надання їй чорної картки.

Джерело: "Міністерство молоді та спорту"
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