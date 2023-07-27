Прем'єр-міністр Катару прибув з офіційним візитом до України - ЗМІ

28 липня 2023, 14:48

Прем'єр-міністр Катару, шейх Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані, прибув з офіційним візитом до України, про що повідомляє The Guardian у п’ятницю, 28 липня.

За інформацією ЗМІ, прем’єр-міністр Катару також обіймає посаду міністра закордонних своєї країни.

Під час візиту до Києва очікується зустріч з українськими колегами – главою уряду Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Раніше ЗМІ розповіли про плани росії з постачання зерна в Африку та витіснення України зі світового ринку після зупинення зернової угоди. Зазначалося, що Катар, можливо, мав бути пов’язаний з цією схемою.