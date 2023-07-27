В «Запоріжсталі» обурені притензіями Мінкульту до якости сталі на Тризуб

28 липня 2023, 16:25

У п'ятницю, 28 липня, пресслужба Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь" опублікувала заяву, у якій вони не згодні з оприлюдненим повідомленням Міністерства культури про недостатню якість сталі, яка використовується для створення тризуба на монументі Батьківщина-мати у Києві.

Комбінат Запоріжсталь, що входить до групи Метінвест, став учасником проекту заміни герба СРСР на щиті відомого монументу. Для виготовлення тризуба було обрано два типи металу: нержавіючу сталь від Запоріжсталі товщиною 1,7 мм та сталь з-за кордону завтовшки 1,5 мм. Запоріжсталь підготувала сталь відповідної якості та товщини, передавши її підряднику для виконання робіт.

Однак, 25 липня Міністерство культури повідомило про те, що сталь від Запоріжсталі не відповідає необхідним стандартам якості для виробництва тризуба. В результаті, для створення герба була придбана європейська сталь підрядником.

Представники Запоріжсталі заявляють, що під час вхідного контролю з боку підрядника на їхньому підприємстві не було надано жодних документів або актів дефектовки, претензій або іншої інформації, що свідчили б про непридатність нержавіючого прокату згідно з встановленими нормами якості, механічними або хімічними параметрами. Запоріжсталь стверджує, що отримала інформацію про можливі відмінності у якості прокату лише з повідомлення Міністерства культури від 25 липня.

Представники підприємства також наголошують на тому, що Запоріжсталь надала всю необхідну сталь для виготовлення герба безкоштовно за запитом Міністерства культури та внесла свій вагомий внесок, сплативши вартість розробки проекту по заміні радянського символу.

"Комбінат не згоден із висновками, які були зроблені Міністерством культури та інформаційної політики України, а також не згоден із пред'явленими актами дефектовки. Ми вважаємо ці претензії упередженими та необґрунтованими, і маємо намір захищати честь українського виробника та української сталі," - заявили у Запоріжсталі.

Зазначимо, що регулятор вже надав дозвіл на заміну герба на монументі Батьківщина-мати. Роботи мають бути завершені до 24 серпня, що збігається з Днем Незалежності України.