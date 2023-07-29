До Одеси прибула місія ЮНЕСКО з метою оцінки збитків від удару рф

29 липня 2023, 15:41

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО з метою оцінки збитків, спричинених місту внаслідок ракетних атак росії. Про це повідомив Олег Кіпер, керівник Одеської Обласної Військової Адміністрації, в своєму телеграм-акаунті у суботу, 29 липня.

"Вони прибули в Одесу з місією для проведення комплексної оцінки збитків культурним та релігійним об’єктам, які були пошкоджені під час ракетних ударів, здійснених Росією з 19 по 23 липня", – написав Кіпер.

Експерти мають намір працювати в Одесі протягом чотирьох днів, під час яких вони будуть фіксувати та документувати наслідки ракетних атак з боку росії.

"Для нас дуже важливо передати світові інформацію про всі жахіття, які були спричинені російською федерацією в Одесі", – додав Кіпер.