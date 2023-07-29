30 липня 2023, 17:30

В Києві розпочався демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати", про що інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Цей крок виконується в рамках проєкту під назвою "Тризуб Батьківщини". У відомстві підтверджуються роботи з демонтажу, і також були оприлюднені фотографії цих робіт.

Зазначається, що український тризуб має з'явитися на монументі "Батьківщина-мати" до Дня незалежності України, який відзначатиметься 24 серпня. Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про заміну радянського герба на герб України ще 13 липня.

Також, згідно інтерв'ю генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні, Юрія Савчука для Українського Радіо, монумент "Батьківщина-мати" може бути перейменований на "Україна-мати". Відповідне рішення вже було прийняте на засіданні Вченої ради музею і тепер чекає на затвердження в Мінкульту.