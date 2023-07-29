З закликом відновити «Зернову угоду» до росії звернувся Папа Римський

30 липня 2023, 18:56

Під час недільної молитви, Папа Римський Франциск зробив важливий заклик до російської сторони щодо відновлення дії Чорноморської зернової угоди. В неділю, 30 липня, коли Понтифік з'явився на балконі Апостольського палацу на площі Святого Петра у Ватикані, - він звернувся до представників російської влади, закликаючи відновити ініціативу для безпечного транспорту зерна з України.

Франциск висловив своє занепокоєння щодо ситуації в Україні, де росія розв’язала воєнний конфлікт, що має негативний вплив на стан світової економіки. Він наголосив, що зерно є символом Божого дару, і має велике значення для людства.

«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоб прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба», - заявив Франциск.

Також варто зазначити, що МВФ прогнозує зростання цін на зерно у світі на 10-15% після припинення дії Чорноморської ініціативи.