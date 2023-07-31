"Національний музей історії України у Другій світовій війні" також планує змінити назву

31 липня 2023, 16:42

Правління Національного музею історії України у Другій світовій війні, що знаходиться у Києві, оголосило про намір перейменувати музей на Національний музей війни за незалежність.

Генеральний директор музею, Юрій Савчук, розповів про зміни у місії музею та плани створення місця пам'яті, яке відзначатиме героїзм українського народу та знакові перемоги країни протягом XX та XXI століть.

"Ми боремося за те, щоб наш музей став місцем пам'яті у сучасній російсько-українській війні, музеєм про героїзм українського народу, а також місцем пам'яті вшанування нашої перемоги — і не лише України, а всього вільного демократичного світу", — зазначив Юрій Савчук.

Ініціатива про перейменування музею вже зазнала певних кроків у напрямку реалізації. Вчена Рада Національного музею історії України у Другій світовій війні підтримала рішення про перейменування одноголосно. Зараз процес знаходиться на юридичній стадії, а підготовчі роботи вже розпочалися.

"Має відбутися певна процедура, погодження. Але це вже процес. Він перейшов зі стадії декларативного або дискусійного у юридичну колію", — уточнив Юрій Савчук.

Подібна ініціатива не має обмежуватися лише музеєм, інші символи також піддаються змінам. Наприклад, монумент "Батьківщина-мати" планують перейменувати на "Україну-мати". Опитування, проведене Міністерством культури та інформаційної політики у застосунку "Дія", показало широку підтримку заміни символіки СРСР на державний герб України тризуб.

Очікується, що декомунізація монумента "Батьківщина-мати" буде завершена до Дня Незалежності 2024 року. Дозвіл на ремонт та заміну герба вже отримано від Державної інспекції архітектури та містобудування України.