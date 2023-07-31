В кремлі відреагували на майбутній саміт у Саудівській Аравії

31 липня 2023, 17:49

Представник кремля, дмитро пєсков, заявив, що росія планує уважно стежити за самітом в Саудівській Аравії, присвяченому мирному врегулюванню в Україні. Він зазначив, що до кінця необхідно з’ясувати цілі та плани організаторів зустрічі.

Підкресливши важливість сприяння мирному врегулюванню, пєсков зазначив, що наразі немає передумов для досягнення мирного розв’язання конфлікту в Україні. Він відзначив, що президент путін багато разів зазначав про це.

Однак російський представник також висловив критику стосовно українського уряду, звинувативши "Київський режим" у використанні миру як інструменту війни, яку веде колективний Захід проти росії.

За останньою інформацією, Саудівська Аравія готується до проведення саміту з питань мирного врегулювання, за ініціативою президента України Володимира Зеленського. На заході будуть присутні радники з національної безпеки та політичні радники керівників країн. росію, проте, не запрошено на цю зустріч.