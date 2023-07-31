Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
31 липня 2023, 21:29

Судно Ізраїлю подолало зернову «блокаду» росії- ЗМІ

За повідомленням видання Мілітарний, ізраїльське судно Ams1 здійснило сміливий крок, прорвавши російську «блокаду» Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня.

Попри погрози з боку росії, судно ввійшло в українську гілку Дунаю, ставши першим кораблем, що зумів подолати цю «блокаду».

В повідомленні йдеться, що Ams1 декларувало Україну як пункт призначення ще з моменту свого відправлення з Ашдоду (Ізраїль), та безперешкодно перетнуло Чорне море прямим курсом.

Поряд з Ams1, за Дунаєм прямують ще чотири судна, які збираються встати на якірну стоянку. На забезпечення їх безпеки працює американський протикорабельний літак P8, який отримує дозаправку прямо в небі Румунії. Розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4 також збирає додаткову інформацію.

Нагадаємо, 17 липня росія оголосила про вихід із зернової угоди, яка раніше дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: