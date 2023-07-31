Судно Ізраїлю подолало зернову «блокаду» росії- ЗМІ

31 липня 2023, 21:29

За повідомленням видання Мілітарний, ізраїльське судно Ams1 здійснило сміливий крок, прорвавши російську «блокаду» Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня.

Попри погрози з боку росії, судно ввійшло в українську гілку Дунаю, ставши першим кораблем, що зумів подолати цю «блокаду».

В повідомленні йдеться, що Ams1 декларувало Україну як пункт призначення ще з моменту свого відправлення з Ашдоду (Ізраїль), та безперешкодно перетнуло Чорне море прямим курсом.

Поряд з Ams1, за Дунаєм прямують ще чотири судна, які збираються встати на якірну стоянку. На забезпечення їх безпеки працює американський протикорабельний літак P8, який отримує дозаправку прямо в небі Румунії. Розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4 також збирає додаткову інформацію.

Нагадаємо, 17 липня росія оголосила про вихід із зернової угоди, яка раніше дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.