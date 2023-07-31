Зі щита «Батьківщини-матері» у Києві демонтували радянську символіку

01 серпня 2023, 17:18

Зі щита «Батьківщини-матері» у Києві здійснили демонтаж колосків, серпа та молота, про що було повідомлено 1 серпня Національним музеєм історії України у Другій світовій війні, а також Міністерством культури та інформаційної політики.

Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що демонтаж проходить згідно з графіком. Конструкцію тризуба вже виготовили, а також провели дослідження з якості металу. Карандєєв висловив впевненість, що роботи з заміни радянського герба на тризуб завершаться вчасно.

До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України, український народ буде мати такий важливий та необхідний елемент у протистоянні в ідеологічній боротьбі з ворогом, за словами Карандєєва, який особисто перевірив хід робіт.

Також виконувач обов’язків міністра підтримав пропозицію вченої ради музею перейменувати скульптуру на "Україна-мати".

Демонтаж радянського герба на «Батьківщині-матері» у Києві розпочали 30 липня, і скульптор тризуба, Олексій Пергаменщик, розповів, що радянський герб розрізають по швах.

Міністерство культури та інформаційної політики України попередньо заявило 13 липня, що радянський герб на щиті скульптури "Батьківщина-мати" замінять на тризуб до Дня Незалежності України 24 серпня. Вартість проєкту становить 22 млн 940 тис. грн, а фінансується він коштом бізнесу.